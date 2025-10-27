Adana'da Anne ve Anne Adaylarına Uyuşturucu Eğitimi

Adana'da okullarda anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı konusunda verilen eğitimler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında önleyici tedbir görevi üstleniyor.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi, çocuklara "koruyucu bariyer" olan anne ve anne adaylarının madde bağımlılığına karşı bilgilendirilmesini sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında okulları ziyaret eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araya geldikleri velilere eğitim veriyor.

Uyuşturucuların çeşitlerini ve zararlarını anlatan ekipler, anne ve anne adaylarına, bağımlılığın fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtileri ile çocuklardaki davranış değişiklikleri konusunda farkındalık kazandırıyor.

Katılımcılara uyuşturucuyla mücadele için geliştirilen mobil uygulama UYUMA'nın tanıtıldığı eğitimler, madde bağımlılığına karşı önleyici tedbir görevi üstleniyor.

"Yıl boyunca eğitim planı yaptık"

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine, çocuklardaki davranış değişikliklerini en çok annelerin fark ettiğini söyledi.

Projenin 2020'den bu yana uygulandığını dile getiren Tüfekçi, velilerin İçişleri Bakanlığınca görevlendiren ve alanında uzman emniyet mensuplarıyla buluşturulduğunu anlattı.

Tüfekçi, annelerin çocukları gözlemleyip empati yapabileceğini belirterek, "Kişiler bağımlı olduktan sonra değil öncesinde tedbirler almaya çalışıyoruz. Çocuk hiç bağımlı olmasın, bu işin içine hiç girmesin diye anında farkına varıp çok hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Son olarak Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimlerde 1 Ekim'den bugüne kadar 3 bin anne ve anne adayına ulaştıklarını bildiren Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Her hafta bir ilçede günde 2 okulda olmak üzere yıl boyunca eğitim planı yaptık. Kentte eğitim gören 547 bin 38 öğrencimiz var ama Adana'da 2,5 milyonluk nüfusun tamamı bizim muhatabımız. Kurumlar, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili çalışmalarını doğal olarak bizimle bağlantılı yapıyor. Dolayısıyla büyük bir rakama ulaşıyoruz. Eğitim öğretim döneminin sonuna kadar çok rahat 15-20 bin aileye ulaşacağız."

Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturdukları "Bağımlılıkla Mücadele Birimi"nin, Yeşilay işbirliğinde 20'den fazla proje yürüttüğünü anlattı.

"Öğretmenim Evimde" projesi kapsamında her hafta aileleri ziyaret ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Aile ve okul bir araya geldiği ve dikkatli olduğu zaman emin olun çok rahat önleyici tedbirler alabiliriz. Kötüler her zaman çalışıyor. İyiler kötülerden ne zaman daha çok çalışırsa o zaman başaracağız. Ben '547 bin 38 evladım var' diyorum. Hiçbirinin en ufak şekilde bırakın bağımlı olmalarını, suratlarının asılmasını, bir damla gözyaşını bile görmek istemeyiz. Büyük bir orduyla, 35 bin öğretmenle bunun mücadelesini veriyoruz. Ebeveynler de bizimle olduğu zaman çok şeyi aşacağımıza inanıyorum."

Programa katılan annelerden Gökçe Şimşek de eğitimin verimli geçtiğini ifade ederek, "Bilmediğim detayları burada öğrendim. Buraya gelmemin bana katkı sunduğunu düşünüyorum, güzel bilgiler aldım." dedi.