Adana'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde anızdan başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol sağlandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turunçlu Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 40 araç ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 125 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
500
