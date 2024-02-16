Adana'da anaokulunda yangın çıktı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Şehit Adem Algın Anaokulu'nda elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbiren bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, anaokulunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Adem Algın Anaokulu'nda, ilk belirlemelere göre elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbiren bahçeye çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.