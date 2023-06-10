Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi yakalandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını tüfekle öldüren kişi yakalandı. İstiklal Mahallesi'nde M.N.S. (28) ile amcası Burak S. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını tüfekle öldüren kişi yakalandı.
İstiklal Mahallesi'nde M.N.S. (28) ile amcası Burak S. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.S, amcasına evden getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Burak S, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel