Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını tüfekle öldüren kişi yakalandı. İstiklal Mahallesi'nde M.N.S. (28) ile amcası Burak S. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.