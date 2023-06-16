Adana'da amcasını öldüren Mehmet Nazmi'nin ailesi: Ölen kişi uyuşturucu bağımlısıydı

Adana'da Mehmet Nazmi Simler'in amcasını öldürmesiyle ilgili ailenin açıklamaları ortaya çıktı. Aile, ölen kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve aile içinde şiddet ve baskıya neden olduğunu söyledi.

Adana'da amcasını öldüren Mehmet Nazmi'nin ailesi, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ancak ölen kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve görme engelli annesini defalarca ölümle tehdit edip kardeşlerinin evden ayrılmasına neden olduğunu söyledi.

Olay, geçen 9 Haziran'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Simler (38), yeğeni Mehmet Nazmi Simler (28) ile tartıştı. Tartışma sonucu ikili arasında arbede çıktı ve amca Burak Simler yeğenine bıçak çekti. Bunun üzerine Mehmet Nazmi Simler ise evden aldığı pompalı tüfekle yere ateş etti ancak tüfekten çıkan saçmalar amca Simler'e isabet etti.

Amcası için ambulans çağırdı

Ağır yaralanan Burak Simler'in başından bir an olsun ayrılmayan yeğeni, amcası için ambulans çağırdı. Amca Simler, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi'yi olay yeri yakınında pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Mehmet Nazmi Simler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yeni işe girip nişan hazırlığı yapmaya başlamış

Öte yandan, Mehmet Nazmi Simler'in, Adana Büyükşehir Belediyesinde yeni işe girdiği ve nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı Burak Simler'in ise gözleri görmeyen annesini 3 kere bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiği, 4 kız kardeşini sürekli tehdit ettiği ve kardeşlerinin bu tehditlere en son dayanamayıp annelerini de alarak başka eve taşındıkları öne sürüldü.

Ayrıca Simler'in, mahalledeki herkesle uyuşturucu nedeniyle kavga ettiği de öğrenildi.

"Böyle olsun istemezdik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Nazmi Simler'in dayısı Ali Songür, "Bu ölen amca uyuşturucu bağımlısıydı. Gelip gidip bütün aile fertlerine hakaret ediyordu. Evdeki halalar, anne ve kız kardeşleri evi terk etti. Uyuşturucu nedeniyle kendisini aşmıştı. Olay günü de yine Burak gelmiş ve Mehmet Nazmi'ye bıçak ve sopa ile saldırmış. Mehmet Nazmi de kendisini korumak için böyle yapmış. Böyle olsun istemezdik" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerden Hacer Yılmazer, "Ben bu aileyi doğduğumdan bu yana tanırım. Sürekli bir şiddet ve baskı vardı evde. Keşke böyle olmasaydı ancak rahmetli herkesi bıktırdı. Hiçbirimiz böyle olsun istemezdik" dedi.

Öte yandan, Burak Simler'in aile fertleri de yaşanan olayları doğrulayıp evlatlarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek röportaj vermek istemediklerini belirtti. - ADANA