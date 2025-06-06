Adana'da Ambulansla Çarpışan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Ambulansla Çarpışan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, ambulansla çarpışan otomobildeki Ayşe Durmuşoğlu hayatını kaybederken, sürücü Şinasi Yıldırım yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gürleşen Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Şinasi Yıldırım idaresindeki otomobil ile ambulans çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Ayşe Durmuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Yıldırım'ı Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saimbeyli'ye hasta götürdükten sonra Kozan ilçesine dönüş yolunda kaza yapan ambulanstaki sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.