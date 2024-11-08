Adana'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

ADANA'da yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ali Zengin (82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34048 Sokak'ta yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ali Zengin'in evinde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu öğrenen Zengin'in yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü. Polisin çalışmasının ardından Zengin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,