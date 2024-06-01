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Adana'da Altınyüzük suç örgütü operasyonu: 28 kişi tutuklandı

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Adana'da 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest kaldı. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise işlemleri sürüyor.

ADANA'da, 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 28 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest kaldı. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Adana'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti' suçlarına karıştığı tespit edilen 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere baskınlarda aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 28 şüpheli tutuklandı, 14 kişi adli kontrol ve haftada iki kez polis merkezinde imza atma şartıyla serbest kaldı, 11 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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