Adana'da Altın ve Para Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da bir kadının sırt çantasından altın ve para çalındı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mehmet Ali A. yakalanarak tutuklandı. Olay, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde caddede yürüyen kadının sırt çantasındaki altınları ile parasını çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 15 Haziran'da kızıyla yürüyen Aliye Y, içinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve 10 bin lira bulunan cüzdanının sırt çantasından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali A. (44) olduğunu belirledi.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin caddede yürüyen Aliye Y'yi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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