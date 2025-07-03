Adana'da Altın ve Para Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde caddede yürüyen kadının sırt çantasındaki altınları ile parasını çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 15 Haziran'da kızıyla yürüyen Aliye Y, içinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve 10 bin lira bulunan cüzdanının sırt çantasından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali A. (44) olduğunu belirledi.

Evine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin caddede yürüyen Aliye Y'yi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.