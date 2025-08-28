Adana'da Altın Hırsızlığı: 3 Kadın 200 Bin Lira Çaldı

Adana'da Altın Hırsızlığı: 3 Kadın 200 Bin Lira Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini gizleyen 3 kadın, bir daireye girerek 200 bin lira değerinde altın çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, demir kapısını kırarak girdikleri evden 200 bin lira değerinde altın çalıp, kaçtı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi. Evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, apartmandan ayrıldı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Dairenin sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.