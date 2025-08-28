Adana'da Altın Hırsızlığı: 200 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir apartmanda 3 kadın, yüzlerini gizleyerek girdikleri dairede 200 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, demir kapısını kırarak girdikleri evden 200 bin lira değerinde altın çalıp, kaçtı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi. Evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, apartmandan ayrıldı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Dairenin sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
