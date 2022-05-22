Alt geçide düşen dolmuşun sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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Alt geçide düşen dolmuşun sürücüsü ağır yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki 01 M 0583 plakalı dolmuş, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta üst geçitteki demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Kazada dolmuş sürücüsü Ş.D. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi polis ve itfaiye görevlilerince yapılan Ş.D. ters duran dolmuştan ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.

Ağır yaralandığı tespit edilen Ş.D. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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