Adana'da Alpargün Apartmanı Davasında Emsal Ceza Kararı

MUHARREM ÇAĞATAY

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı. Müteahhit Hasan Alpargün, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 45 kez müebbet hapis ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışında açıklamada bulunan aileler, "Şükürler olsun adalet yerini buldu. Artık bundan sonra rahat uyuyacaklar" açıklaması yaptı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hasan Alpargün Apartmanı davasında mahkeme heyeti sanık yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası verilmesine ve diğer vefat edenlere karşı müebbet hapis cezası verilmesine karar verildi. Sanıkların tutukluk halinin devam kararı verildi.

Alpargün'ün birinci derecede kusurlu olduğu vurgulandı

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşma öncesinde mağdur yakınları ve avukatları, salonun küçük olmasını gerekçe göstererek duruşmanın daha uygun bir salonda yapılmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Duruşmayı, depremde hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarının yanı sıra DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile çok sayıda gazeteci de izledi. Duruşmada, bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporlarında, davalı müteahhit Hasan Alpargün'ün birinci derecede kusurlu olduğu vurgulandı. Apartmanda hayatını kaybeden vatandaşların avukatları söz alarak bilirkişi raporu üzerine görüşlerini belirtti ve mahkemenin kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar vermesini beklediklerini ifade ettiler. Mağdur avukatları, yapının, idareye sunulan projelere uygun olarak yapılmadığını, sanığın da bunu ifadelerinde kabul ettiğini belirtti. Sanık avukatları ve sanık Hasan Alpargün ise bina maliklerinin binanın kolonları ile oynadıklarını, üç dairenin iş yerine çevrilirken kolonların kesilip tıraşlandığını ileri sürdü.

Sanık avukatları, 73 yaşındaki sanığın tansiyon şeker ve kolon kanseri hastası olduğuna dikkat çekerek beraatini talep ettiler. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme 96 vatandaşın ölümünden müteahhidin sorumlu olduğu gerekçesiyle müteahhit hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 45 kez müebbet hapis cezası, 34 kez 25 yıl, bir kez 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, hayatını kaybeden her bir vatandaş için Hasan Alpargün'e ayrı ayrı hapis ceza uyguladı.

"Bizlere, bu ülkede adalet var, hukuk var dedirtecek bir karar açıklandı"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinde Adana ilinde 418 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Bugün duruşmasına katıldığımız Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Yani Adana'da yaşamını yitiren her 4 kişiden 1'i bu apartmanda yaşıyordu. Bugün karar duruşmasıydı. Mahkeme heyeti gerçekten bizlere bu ülkede adalet var, hukuk var dedirtecek bir karar açıkladı. Sanık hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, 45 kez müebbet hapis cezası verildi. Yine 34 kez 25 yıl hapis cezası verildi. Yine bu apartmanda biliyorsunuz 97 kişi kalıyordu, sadece 1 kişi şans eseri yaralı kurtulmuştu. O yaralı yurttaşımızdan kaynaklı da 15 yıl hapis cezası verildi. Yine mahkeme heyeti sanığın deprem meydana geldikten sonra Kıbrıs'a kaçmış olmasından kaynaklı olarak verilen cezalarda indirim uygulamadı."

"Türkiye için emsal olacak bir karar olacak"

Adliye önünde açıklama yapan avukat Beşir Ekinci, şunları söyledi:

"20 aydır adalet için buradayız. Sabah güzel bir sonuç alacağımız umuduyla gelmiştik. Nihayet o sonucu aldık. Sadece bugün için bundan sonra da çocuklarımız için, torunlarımız için, hiçbir kusurun, hiçbir bina yıkımının cezasız kalmayacağını gösterdi bu karar. Sanık toplamda 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, üzerine 850 yıla yakın bir hapis cezası ve yaralamadan 15 yıl hapis cezası aldı. Emsal nitelikli bir karar."

Avukat Metin Baran Taygun ise, mahkemenin ceza kararlarını verirken kadına ve çocuğa karşı işlenen suç vasfını da göz önüne aldığını söyledi. Taygun, "Mahkeme cezalarda hiçbir indirim uygulamadı. Üst sınırdan verdi. Bunun muazzam bir karar olduğunu düşünüyoruz. İlk defa verildiğini biliyoruz. Türkiye için emsal olacak bir karar" ifadelerini kullandı.

Adliye çıkışında açıklamada bulunan aileler, "Şükürler olsun adalet yerini buldu. Artık bundan sonra rahat uyuyacaklar" açıklaması yaptı.