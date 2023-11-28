Adana'da alkollü sürücü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1.35 promil alkollü otomobil sürücüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki kamyon ile Adana istikametine seyir halindeki H.M.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Buğrahan Özcan (19) ve Polat Dinler (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.M.Y. ve yanındaki Y.S. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün polisin yaptığı kontrolde 1.35 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.M.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına altına alındı. - ADANA