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Adana'da Alkollü Genç, Bir Gecede 2 Motosiklet Çaldı

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Adana'da alkollü bir genç, bir gece içerisinde birkaç saat arayla 2 yarış motosikleti çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sorgusunda alkollü olduğunu ve motosikletleri beğendiği için çaldığını söyledi. Tutuklanan şüpheli, çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

ADANA'da Hakan Ö., (19) aynı gece birkaç saat arayla 2 yarış motosikleti çaldı. Çalıntı motosikletle caddede gezerken polis ekiplerine yakalanan Hakan Ö., sorgusunda "Alkolün etkisindeydim. Yolda yürürken motosikletleri görüp, beğendim" dedi.

Olay, 25 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Ö., bir apartmanın otoparkındaki B.Ç.'ye ait yaklaşık 200 bin lira değerindeki yarış motosikletini, düz kontak yaparak çalıştırdı. Şüpheli çaldığı motosikletle 2 kilometre gezdikten sonra başka bir apartmanın bahçesine park etti. Motosikletin üzerindeki parmak izlerini kıyafetiyle silen Hakan Ö., bölgeden uzaklaştı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde Ö.D.'nin park halindeki yarış motosikletini aynı yöntemle çalan şüpheli kaçtı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu saptayan ekipler, Hakan Ö.'yü çaldığı motosikletle seyir halindeyken durdurup yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Sorgusunda hırsızlık yaptığını kabul eden Hakan Ö., "Alkolün etkisindeydim. Yolda yürürken motosikletleri görüp, beğendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Ö. tutuklandı. Çalıntı iki motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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