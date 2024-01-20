Adana'da alışveriş poşetinde sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan Fuat Ç, yanındaki alışveriş poşetinde gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Fuat Ç'yi takibe aldı.
Merkez Seyhan ilçesi Adana Otogarı yakınında yakalanan şüphelinin yanındaki alışveriş poşetini inceleyen ekipler, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine Fuat Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.