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Adana'da alışveriş merkezinin damında çalışan kişi ölü bulundu

Adana'da alışveriş merkezinin damında çalışan kişi ölü bulundu

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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir alışveriş merkezinin damında yağmur sonrası tıkanan su giderini açmaya çıkan kişi ölü bulundu. Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan 3 çocuk babası Ahmet İkbal Açin, sağanak sonrası tıkanan su giderlerini açmak için dama çıktı. Alışveriş merkezi çalışanları, bir süre haber alamadıkları Açin'i damda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Açin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir alışveriş merkezinin damında yağmur sonrası tıkanan su giderini açmaya çıkan kişi ölü bulundu.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan 3 çocuk babası Ahmet İkbal Açin, sağanak sonrası tıkanan su giderlerini açmak için dama çıktı.

Alışveriş merkezi çalışanları, bir süre haber alamadıkları Açin'i damda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Açin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Saimbeyli Kozan Adana Güncel Haberler

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