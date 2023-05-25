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Adana'da alacaklısını öldürüp, kaçtığı Şanlıurfa'da teslim oldu

Adana'da alacaklısını öldürüp, kaçtığı Şanlıurfa'da teslim oldu

Güncel Haberler

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 10 bin lira borçlu olduğu Mahmut Demir'i (27) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Hakan Kara (26), kaçtığı Şanlıurfa'da teslim oldu.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 10 bin lira borçlu olduğu Mahmut Demir'i (27) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Hakan Kara (26), kaçtığı Şanlıurfa'da teslim oldu.

Olay, 14 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demir, kendisine 10 bin lira borcu olan Hakan Kara ile telefonda tartıştı. Demir, parasını istemek için Kara'nın evinin önüne gidince tartışma burada da devam etti. Çıkan kavgada Kara, pompalı tüfekle ateş açtı. Demir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli motosiklet ile kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis, şüphelinin gidebileceği adreslere baskın yaptı ancak bulamadı. Şanlıurfa'ya kaçtığı belirlenen Kara, dün Harran Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Adana'ya getirilip, polise teslim edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Mahmut Demir Şanlıurfa Adana Güncel Haberler

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