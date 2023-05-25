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Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Mahmut Demir (27), 14 Mayıs'ta alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Hakan K. (26) ile telefonda tartıştı.

Telefondaki tartışmanın ardından Demir, Hakan K'nin evine gitti.

Hakan K, evinin önünde tartışmayı sürdürdüğü Demir'i pompalı tüfekle vurarak olay yerinden motosikletle kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mahmut Demir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Şanlıurfa'ya kaçtığı tespit edilen cinayet zanlısı Hakan K, burada jandarma ekiplerine teslim oldu.

Adana'ya getirilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Mahmut Demir 14 Mayıs Adana Güncel Haberler

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