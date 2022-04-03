Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Sedat B. (41), 50 bin lira alacağının olduğu Cem E. (36) ile merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Borcun ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sedat B, tabancayla Cem E'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla zanlı Sedat B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cem E'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Koray Kılıç - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title