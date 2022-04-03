Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Sedat B. (41), 50 bin lira alacağının olduğu Cem E. (36) ile merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Borcun ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sedat B, tabancayla Cem E'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla zanlı Sedat B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cem E'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.