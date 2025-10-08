Adana'da Alacak Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı
Adana'da bir kişinin yaralandığı alacak kavgasının ardından polis, şüpheliler Ramazan B., Ergün D., Özgür S. ve Muhammet Ö.'yü gözaltına aldı ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'da 1 kişinin yaralandığı alacak kavgasıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin Ramazan B. (19), Ergün D. (19), Özgür S. (24) ve Muhammet Ö. (21) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel