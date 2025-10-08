Adana'da Alacak Kavgası: 4 Kişi Tutuklandı
Adana'da bir kişinin yaralandığı alacak kavgasıyla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelilere ait adreslere baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'da 1 kişinin yaralandığı alacak kavgasıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin Ramazan B. (19), Ergün D. (19), Özgür S. (24) ve Muhammet Ö. (21) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber-Kamera: ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel