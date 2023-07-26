Adana'nın Çukurova ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kaldırımda akülü arabasıyla ilerleyen Rüzgar isimli çocuğu durdurdu. Trafik polisi ile çocuk arasında geçen diyalog, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da akülü arabasıyla kaldırımda ilerleyen çocuk ile trafik polisi arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, kaldırımda akülü arabasıyla ilerleyen Rüzgar isimli bir çocuğu durdurdu. Trafik polisi ile arasında geçen diyalog iç ısıtan görüntülere sahne oldu. Trafik polisinin Rüzgar'a ehliyetini sorarken yaşanan keyifli olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - ADANA