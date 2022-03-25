Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı - Haberler

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Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Son dakika habere göre Adana'da kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen istirahatli polis memuru R.Y. ile kayınbiraderi R.U, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta buluştu.

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U, polis memuruna tabancayla ateş edip kaçtı.

Bacağından yaralanan R.Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

Son Dakika | Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

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