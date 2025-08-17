Adana'da Akrabasına Tabancayla Saldıran Genç Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir genç, husumetli olduğu akrabasının evine tabancayla ateş açtı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki İ.K.'nın, önceki bir kavga nedeniyle saldırıyı düzenlediği belirtildi.

ADANA'da yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K. (17), arkadaşı Halil İbrahim İ. (20) ile birlikte husumetli olduğu akrabası A.B.'nin (23) evine tabancayla ateş açıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Gözaltına alınan İ.K.'nin bir süre önce İstanbul'da aynı bölgede çiçek sattığı için anlaşmazlık yaşadığı A.B.'den dayak yediği için saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Olay, 13 Ağustos'ta saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K., arkadaşı Halil İbrahim İ. ile birlikte akrabası A.B.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler A.B.'nin evinin bahçe kapısına tabancalarla ateş açıp, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

DARBEDİLDİĞİ İÇİN SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden İ.K., saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. İ.K.'nin, akrabası A.B. ile İstanbul'da aynı bölgede çiçek satışı yaptığı, bir süre önce de anlaşmazlık yaşadıkları için kavga ettikleri belirlendi. İ.K.'nin kavgada darbedildiği, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği belirtildi.

Şüpheli İ.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ.'yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

