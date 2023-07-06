Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

ADANA - Adana'da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak öldü. Olay yerinde 30'a yakın boş kovan bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akraba olan ve aynı zaman husumetli olan Aydın Daş ve Adnan Omay sokakta birbirleriyle karşılaştı. Bunun üzerine Daş ve Omay tabancalarını çekerek birbirlerine ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşla durumu polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateşler sonucunda Aydın Daş başından, Adnan Omay ise sırtından vuruldu. Her iki kişide kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Daş'ı Adana Şehir Hastanesine, Omay'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Daş ve Omay hayatını kaybetti.

Ölen iki husumetlinin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.