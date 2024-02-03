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Adana'da Akraba Grupları Arasında Silahlı Çatışma: 6 Yaralı

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Adana'da akraba iki grubun sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatışmasında 6 kişi yaralandı. Bir şüphelinin silahla birlikte gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADANA'da akraba iki grubun sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatışmasında 6 kişi yaralandı. Bir şüphelinin silahla birlikte gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Çıkan çatışmada Ahmet Ö., Melis Ö., Ahmet Ö., Mehmet D. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayı boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Olaya karıştığı öne sürülen bir kişi, yaralamada kullandığı düşünülen tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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