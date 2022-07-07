Adana'da akıma kapılan kişi öldü Adana'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Adana'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde beton üretimi yapan iş yerinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi söz konusu yere sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, akıma kapılan 23 yaşındaki Ali Demir'in öldüğünü tespit etti. Demir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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