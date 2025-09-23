Adana'da Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele için Tuzak Dağıtımı

Adana'da tarım ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları kapsamında üreticilere tuzak dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü'nde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, narenciyenin en büyük zararlılarından birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu belirtti.

Narenciye alanlarında hastalık ve zararlılara karşı ekiplerin yıl boyu çalışmalar yaptığını kaydeden Bayazıt, "Burada dağıtımını yaptığımız 17 bin 580 kitle yakalama tuzağı ile üretim alanlarımızda biyoteknik mücadele yapılmasını teşvik edecek, kalıntısız üretime giden yolda bir adım daha atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından üreticilere tuzakların verildiği programa Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de katıldı.