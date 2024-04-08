Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Adana'da Akaryakıt Tankeri Devrildi ve Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Sarıçam ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Sarıçam İtfaiye Tarsus Adana Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Arefe günü teravih var mı? Bu akşam teravih namazı kılınacak mı? 9 Nisan bugün teravih namazı kılınır mı? Antalya bayram namazı saat kaçta 2024? Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Nevşehir bayram namazı saat kaçta 2024? Nevşehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Yaban Çiçekleri 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Adana bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title