Adana'da Akaryakıt Tankeri Devrildi ve Yandı
Adana'da Sarıçam ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.