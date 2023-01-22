Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada kasiyer Ahmet Demir'e (58) kurşunlar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Karataş Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title