Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından para gasbeden şüpheli kaçtı

Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından bıçak ve silah zoruyla para gasbeden şüpheli kaçtı.

Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanlarından bıçak ve silah zoruyla para gasbeden şüpheli kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen maskeli zanlı, araçlara yakıt dolduran çalışanlara bıçak ve silahla tehditte bulunarak para gasbetti.

Şüpheli, görevlilerden yaklaşık 400 lirayı alarak kaçtı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Süleyman Basır, gazetecilere maskesiyle gelen kişinin silah ve bıçak göstererek ellerindeki parayı aldığını ve yangın tüpünü devirerek ara sokaklara kaçtığını söyledi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title