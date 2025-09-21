Haberler

Adana'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Adana'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni dönem yol haritasının belirlenmesi amacıyla İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Adana İl Koordinatörü Mehmet Emin Öz, istişare toplantılarının teşkilat motivasyonunu artırdığını belirtti.

Adana teşkilatının sahadaki gayreti ve dinamizminin örnek olduğunu ifade eden Öz, "Her bir dava arkadaşımızın heyecanı, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmamızda en önemli gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

İl Başkanı Tamer Dağlı da konuşmasında şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bu davaya gönül vermiş kadrolarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna en güçlü katkıyı sunmaktır."

Toplantıda, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek de katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
