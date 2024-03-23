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Adana'da AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Ele Geçirildi

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Adana'da polis bir evde yaptığı aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde uzun namlulu silah olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tehdit, hakaret ve kötü muamele suçlarından sabıkası bulunan B.H'nin merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Evin odunluk olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, bez çuvala sarılı halde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli B.H, Gülbahçesi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Piyade Adana Güvenlik Suç Güncel Haberler

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