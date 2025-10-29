Adana'da Aile İçi Bağımlılık Mücadelesi İçin Stand Açıldı

Adana'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Ailemle Güçlüyüm" standı açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele Birimi ile Yeşilay Adana Şubesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde açılan "Ailemle Güçlüyüm" standında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu, broşür dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de standı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.