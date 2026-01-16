Haberler

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Sergen Altunbaş, eşi ile tartıştıktan sonra çocukları Ada ve Mert'i öldürüp intihar etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlar dikkat çekti.

ADANA'da Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi. G.A., Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş'a ait lüks otomobili ateşe verdi.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü.Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.

KARNELERİ BOŞ SIRALARINA BIRAKILDI

Adana'da babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert'in Altunbaş'ın karneleri, çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

Fenerbahçe taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti