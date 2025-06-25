Adana'da Aile Evi Kundaklandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir ailenin evi, gece saatlerinde yanıcı maddeyle kundaklandı. Aile hızla dışarı çıkarak yangını atlattı. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında polis soruşturma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi.

Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin kirada oturduğu zemin kattaki müstakil ev, dün gece saatlerinde pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev aldı.

Bu sırada uykuda olan Artış çifti, çocuklarını alarak hızla dışarı çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Artış çifti, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları A.A'nın kundakladığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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