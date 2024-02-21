Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Adana'da yapılan bir operasyonda ahşap yüklü bir tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.
Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphelendiği bir tırı durdurup arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ahşap yük arasında panellerle hazırlanan gizli bölmede 100 kilo 700 gram esrar bulundu.
Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlyas B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.