Adana'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 96 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Marangeçili Mahallesi'nde Kadir Yıldız'ın (96) yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın nedeniyle ahşap ev çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında evde yapılan kontrolde Kadir Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Kadir Yıldız Kozan Adana Güncel Haberler

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