Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: "Sen devlet hainisin" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: "Sen devlet hainisin"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Davutoğlu'na bir esnaf "Sen devlet hainisin", başka bir vatandaş da "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Davutoğlu, partililere seslendikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise "Davanızı satmayacaksınız" diye bağırdı.

Tepkiler, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

(İHA)

Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin

Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin

Adana'da Ahmet Davutoğlu'na tepki: Sen devlet hainisin

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Esnaf, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title