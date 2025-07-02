Adana'da Ahırda Yangın: 5 İnek Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek öldü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisinde Mehmet Yılmaz'a ait ahırda çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede ahırdaki 5 ineğin öldüğü, 2 ineğin de yaralandığı belirlendi. Yaralı hayvanlar, veterinere götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.