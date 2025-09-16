Adana'da Ahırda Çıkan Yangında 7 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçedeki Koyunevi Mahallesi'nde Mahmut Çoğaş'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek eve de sıçradı. Dumanı ve alevleri fark eden komşular, evde uyuyan Mahmut Çoğaş'ı uyandırarak yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber: Uğur SELÇUK-Kamera: İMAMOĞLU,(ADANA),