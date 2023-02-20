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ADANA'DA AĞIR HASARLI MİNARELER YIKILIYOR

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ADANA'da ağır hasar alan 2 caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı; o anlar kameraya yansıdı.

ADANA'da ağır hasar alan 2 caminin minareleri kontrollü şekilde yıkıldı; o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adana'da, birçok caminin minaresi de ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ağır hasarlı olduğu belirlenen minareler kontrollü yıkılıyor. Son olarak İmamoğlu ilçesindeki Merkez Camisi'nin 2 minaresi ile Kozan ilçesi Hamamköy Mahallesi Camisi'nin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı. Minarelerin yıkılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Adana Güncel Haberler

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