Adana'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Kozan ilçesinde, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Kozan ilçesinde, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Depremin ardından ilçede yıkım kararı verilen yapılarda çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Tufanpaşa ve Hamam mahallelerindeki ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kaynak: AA / Güncel