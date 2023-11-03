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Adana'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Kozan ilçesinde, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Kozan ilçesinde, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Depremin ardından ilçede yıkım kararı verilen yapılarda çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Tufanpaşa ve Hamam mahallelerindeki ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kozan Adana Güncel Haberler

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