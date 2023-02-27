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Adana'da ağır hasar alan Ayas Apartmanı'nda kontrollü yıkım başladı

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Adana'da ağır hasar alan Ayas Apartmanı'nda kontrollü yıkım başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde bir kısmı yıkılan ve boşaltılan 13 katlı Ayas Apartmanı'nı ekipler, kontrollü şekilde yıkmaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde bir kısmı yıkılan ve boşaltılan 13 katlı Ayas Apartmanı'nı ekipler, kontrollü şekilde yıkmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bir kısmı yıkılan Ayas Apartmanı' depremden sonra boşaltıldı. Ağır hasar alan binanın çevresindeki apartman ve yollar da polis ile zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Eşya alınmasına izin verilmeyen apartman, ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Etrafına sarılan çelik halatlar ile binanın kontrollü şekilde yıkımı sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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