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Adana'da Ağaçta Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kızıldam Mahallesi'ndeki dağlık alanda dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi.

Eşinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu ağaçtan indirilerek arazide sedyeyle taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Aladağ Adana Güvenlik Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

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