Adana'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Adana'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde başlayan ağaçlık ve çalılık alandaki yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaçlık ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde ağaçlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyeleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, yangının poyraz nedeniyle geniş bir alana yayıldığını belirterek, alevleri söndürebilmek için geniş kapsamlı önlem aldıklarını kaydetti.

Yangının bölgedeki okul ve konutlara sirayet etme durumunun olmadığını ifade eden Kandemir, "Yangın geniş alana yayıldığı için biraz zamanımızı alacak. Söndürme ve soğutma çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz." dedi.

Kandemir, yangının çıkış sebebinin hem kendilerince hem de polis ekiplerince araştırıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Yunanistan marşı üzerinden Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti

"Türklüğümden utanç duyuyorum" çıkışına tepki yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.