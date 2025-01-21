Adana'da Ağaç Sökme İşlemi Yangına Neden Oldu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde ağaç sökümü sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparmasıyla çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kesintisi yaşanan bölgede onarım çalışmaları başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, belediye ekiplerinin ağaç söküm çalışması sırasında iş makinesinin yeraltındaki elektrik kablolarını koparması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Saydam Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırımdaki ağacın söküldüğü sırada iş makinesinin elektrik kablolarını koparması sonucu yangın çıktı.

Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanları kabloların bulunduğu bölgenin çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Elektrik kesintisi yaşanan bölgeye çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar enerji verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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