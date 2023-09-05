Adana'da Ağabeyini Tehdit Eden Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da ölümle tehdit ettiği ağabeyinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da ölümle tehdit ettiği ağabeyinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "iş yerinde silahla yağma" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri altına alınan sanık K.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çalışan müşteki R.K'den, kardeşi sanık K.K'nin 10 bin lira istediği, ağabeyinin bu talebi reddetmesi ve direnmesi üzerine sanığın R.K'yi bıçakla öldürmekle tehdit edip, sonrasında ise fiziki saldırıda bulunduğu ve parayı alamayınca ölümle tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede, kardeşinden şikayetçi olan R.K, "Kardeşim K.K. benden zorla para istiyordu. Para veremeyince 'seni öldürürüm' diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay günü bana saldırıp elimden zorla para almaya çalıştı. Bu duruma engel olmaya çalışınca bana fiziki saldırıda bulundu." beyanında bulundu.

K.K'nin benzer suçlardan sabıkalı olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık K.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.