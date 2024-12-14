Adana'da 'Adana Okuyor' Projesi Tanıtıldı
Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Adana Okuyor' projesi, öğrencilerle buluştu. Proje sayesinde öğrenci başına okunan kitap sayısının artması hedefleniyor.
Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adana Okuyor" projesi öğrencilere tanıtıldı.
Seyhan Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.
Toplantının ardından Tevke ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencilerle kitap okudu.
Kentte 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlatılan proje sayesinde öğrenci başına okunan kitap sayısında artış yaşandığı bildirildi.